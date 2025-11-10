«Надёжная опора 2.0»: в Мурманске состязались юные стрелки

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел в Мурманском областном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ прошли соревнования Кубка города по практической стрельбе «Надёжная опора 2.0» — второго этапа II ежегодного турнира по практической стрельбе из пневматического пистолета.

Турнир посвящён всем участковым уполномоченным города Мурманска и носит имя заслуженного работника правоохранительных органов столицы Кольского Заполярья, майора милиции И.А. Вострякова. Организаторами соревнований являются его сыновья Иван и Алексей.

Спортсмены соревновались в стрельбе из пневматического пистолета серийного и стандартного классов. В каждой из этих дисциплин выступили юноши и девушки 11-15 лет и юниоры и юниорки 16-20 лет. Разделения по половому признаку, как в иных видах спорта, в данном виде стрельбы нет.

Основная цель турнира — популяризация стрелковых видов спорта среди подростков и молодёжи, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Вместе с тем стрелки, успешно выступившие на состязаниях, могут претендовать на включение в спортивный резерв и сборную города.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31237&page=1