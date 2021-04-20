Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера принял участие в мероприятии, посвящённом присуждению премии признательности «Лидер года», учрежденной АО «АтомЭнергоСбыт». Награды удостоены партнёры акционерного общества, проявляющие ответственное отношение к соблюдению договорных обязательств, внедряющие энергоэффективные технологии, а также те, кто использует цифровые коммуникации.

За значительный вклад в работу сферы электроэнергетики Мурманской области премия «Лидер года» в номинации «Надёжный партнёр» присуждена администрации города Мурманска.

— Благодарю уважаемых партнёров, гарантирующего поставщика «АтомЭнергоСбыт» за то, что они помогают мурманчанам понимать, как эффективно относиться к энергоресурсам, как поменьше и без комиссии платить за электроэнергию и как ценить свое время, — отметил Евгений Никора. — Я уверено могу сказать, что «АтомЭнергоСбыт» — один из лидеров цифровой трансформации, меняющий методы своей работы для того, чтобы обеспечить большую ценность для своих заинтересованных сторон.