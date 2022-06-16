«Надёжный причал» - «Российская газета» в спецвыпуске, посвященному ПМЭФ-2022, рассказала об итогах работы и планах «ММТП»

«Российская газета» подготовила спецвыпуск, посвященный Петербургскому Международному Экономическому Форуму – 2022. Одна из полос газеты посвящена деятельности АО «Мурманский морской торговый порт». Материал называется «Надёжный причал».

«Мы исходим из того, что сегодня перед нашим государством стоит амбициозная задача по развитию Арктики. Освоение Севморпути является одним из ключевых элементов для ее решения. С увеличением грузопотоков по этому маршруту Северный морской путь становится по-настоящему важной мировой транспортной артерией. Опыт работы Мурманского морского торгового порта в арктических условиях - это уникальный ресурс, причём не только нашего предприятия», - пояснил «Российской газете» исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

В статье упоминается и масштабная экологическая программа АО «ММТП», которая позволила начать решение проблем, копившихся не одно десятилетие. Она разработана специалистами предприятия в кооперации с ведущими учеными страны и мира и включает в себя 13 проектов.

«Данный опыт АО «ММТП» лёг в основу разработанного в России справочника наилучших доступных технологий, которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в морских портах России», - отмечает «РГ».

Отмечен и начавшийся в последние годы процесс воссоздания единого транспортно-логистического комплекса. Так, совместная работа АО «ММТП», ООО «МБТ» и судоходной компании «МАСКО» в структуре Национальной транспортной компании становится все более тесной и эффективной. Сегодня ежегодный грузооборот составляет свыше 20 миллионов тонн навалочных и генеральных грузов.

«Ещё один секрет успеха - применение прогрессивных технологий, модернизация инфраструктуры, внедрение современной техники, высокий уровень технической подготовки работников. Недавно в рамках программы технической модернизации предприятия на площадке ММТП введен в эксплуатацию первый в нашей стране кран российского производства с максимальной грузоподъёмностью 124 тонны. Сигнал для начала работы суперкрана дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис», - обращает внимание издание.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=4012