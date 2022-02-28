«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации ведёт успешные наступательные действия, продвинувшись вперед на 23 километра. Установлен контроль над населенными пунктами Новая Астрахань и Боровеньки, сообщил сегодня днём официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга. - Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, завершают блокирование Мариуполя.

Все населенные пункты, перешедшие под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжают жить в обычном режиме. Функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт.

Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни.

Подчеркну, что в специальной военной операции от российских вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.

Россия не начинала военные действия. Россия их завершает. Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет. В ходе этой войны, погибло более 14 тысяч человек, сотни детей.

Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает».