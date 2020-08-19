Надо отстранить пограничников от контроля и надзора за рыбным промыслом - Александр Савельев

У работающих в прибрежной зоне рыбопромышленников и пограничной службы ФСБ обостряется конфликт. Если раньше компаниям запрещалось перерабатывать отходы промысла, то теперь служба требует под угрозой штрафов прекратить «выпуск готовой продукции». Поскольку это понятие очень широкое, участники рынка опасаются остановки поставок сырья на береговые предприятия, передает «Коммерсантъ».

О новых претензиях пограничной службы ФСБ к рыбодобывающим компаниям Союз рыбопромышленников Севера (СРС) сообщил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. Там говорится, что в августе пограничная служба ФСБ по Западному Арктическому району уведомила СРС о незаконности производства рыбной и иной готовой к употреблению продукции на судах, ведущих промысел в прибрежной зоне.

Как пишет СРС, закон о рыболовстве даёт возможность производства продукции, а также её транспортировки в порт в живом, свежем и охлажденном виде. Но не уточняется, какую именно продукцию производить разрешается, из-за чего пограничная служба считает это в целом незаконной деятельностью, поясняют в СРС.

Там уточняют, что доставка сырой рыбы до берега из-за больших расстояний невозможна: улов должен быть выпотрошен и охлажден, что уже может быть истолковано пограничниками как незаконное производство.

Гендиректор СРС Константин Древетняк поясняет, что на Севере суда даже при прибрежном рыболовстве уходят в рейсы минимум на неделю, так как необходимо доплыть до места промысла, поймать улов и вернуться в порт. Без обработки рыба придет в негодность, так что исполнить требования пограничников можно, только полностью остановив прибрежное рыболовство, указывает он. В ФСБ на вопросы «Коммерсанта» не ответили.

Наличие проблемы подтвердил замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников. По его словам, штрафы за производство готовой к употреблению продукции, которой могут признать любую произведенную прибрежными судами, будут значительно превышать стоимость улова, а оспорить решение пограничной службы ФСБ, «судя по практике, почти невозможно». Исходя из размера квоты трески в прибрежной зоне на 2020 год в 40 тысяч тонн, а пикши — в 10 тысяч тонн, общую стоимость этого улова можно оценить примерно в 5 млрд рублей. Если любая переработка рыбы на судах, осуществляющих прибрежное рыболовство, будет признана незаконной, компаниям в этом году могут грозить штрафы на общую сумму 10–15 млрд рублей, а капитанам судов — 5–7,5 млрд рублей, подсчитал топ-менеджер.

Работающие в прибрежной зоне рыбопромышленники уже сталкивались с проблемами из-за претензий пограничников.

В отношении капитанов и компаний-владельцев судов было возбуждено более 70 дел за производство в море продукции из рыбных отходов. Речь идёт в первую очередь о консервах из печени трески и рыбной муки. В СРС говорят, что сейчас выпуск этой продукции приостановлен, из-за чего участники рынка теряют около 1,2 млрд рублей в год.

Как сказано в письме СРС, для решения проблемы достаточно наделить Росрыболовство функциями по установке перечня рыбной и иной продукции, которую можно производить в море при прибрежном рыболовстве. Но пока дальше обсуждения вопрос не продвигается, указывают в союзе. СРС просит Дмитрия Патрушева оказать содействие в урегулировании с пограничной службой возможности производства продукции на судах, работающих в прибрежных зонах. В Росрыболовстве сообщили, что предложения СРС поддерживают.

В Минсельхозе обращение союза не прокомментировали. Там признали, что прибрежное рыболовство накладывает на участников рынка некоторые ограничения, отметив, что компании могут выбирать промышленный способ промысла при освоении квоты.

По словам Сергея Сенникова, при выборе прибрежного рыболовства полученная квота увеличивается на 20% — это должно стимулировать компании использовать этот вид промысла и поставлять рыбу на берег. Если все перейдут на промышленное рыболовство, это лишит прибрежные заводы сырья, указывает он. Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предлагает решить проблему радикальным способом, отстранив полностью пограничников от контроля и надзора за рыбным промыслом: «У них нет ни квалификации, ни возможностей для исполнения этих функций».