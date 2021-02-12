Надо вычищать органы власти, прежде всего органы местного самоуправления, от порочных связей и отношений - Андрей Чибис

Следственное управление Следственного комитета РФ по Мурманской области по основным показателям входит в число лучших по стране. При этом заполярные следователи, помимо службы, находят время и силы для профилактической работы с несовершеннолетними и патриотического воспитания молодёжи. Такая активная позиция является отличным примером для подражания, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на коллегии СУ СК, посвящённой итогам 2020 года и планам на текущий год.

«Уровень раскрываемости тяжких преступлений, показанный управлением в непростом 2020 году, выше всяких похвал. И отдельная благодарность вам за ваши меры профилактической работы с подростками и воспитание подрастающего поколения. Важно, что коллектив Следственного управления не только занимается расследованиями, но и лично, своим примером инвестирует в будущие поколения. Это и работа с кадетами, и патриотическое воспитание, и очень внимательное отношение к тем процессам, которые происходят в обществе. Параллельно службе вы ведёте крайне важную для всего общества работу. Низкий вам за это поклон!», – подчеркнул глав региона, обращаясь к сотрудникам СУ СК.

Как сообщил руководитель управления, генерал-майор юстиции Андрей Ефремов, в 2020 году следователями раскрыты все без исключения уголовные дела, связанные с убийствами и нанесением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Среди завершённых дел – столь резонансные, как дела об убийстве жительницей Ковдора своего 94-летнего прадеда и покушении на убийство ребёнка подростком из Кандалакши. Более 200 млн рублей возвращено в казну в результате расследования налоговых преступлений. Помимо этого, окончено и доведено до суда порядка 25 уголовных дел, связанных с коррупционными нарушениями со стороны как чиновников разных рангов и ведомств, так и сотрудников правоохранительных органов. На антикоррупционное направление работы СУ СК губернатор обратил особое внимание.

«У всех нас ещё очень много работы с точки зрения наведения порядка внутри органов управления. На многих уровнях, особенно в органах местного самоуправления, сложившаяся не за одно десятилетие порочная практика препятствует обеспечению реализации задач, поставленных Президентом страны, и достижению результатов, которых ждут от нас люди. Я просил бы самое пристальное внимание в наступившем году обратить на эту работу. И, конечно, правительство Мурманской области, наше управление по реализации антикоррупционной политики во взаимодействии с вами сделает всё, чтобы вычищать органы власти, прежде всего органы местного самоуправления, от порочных связей и отношений, которые, к сожалению, пока ещё местами остаются», – отметил Андрей Чибис.

Глава области пожелал сотрудникам СУ СК сохранить и преумножить достигнутые управлением в прошедшем году внушительные успехи, сообщапет региональное Министерство информационной политики.