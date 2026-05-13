Надо выспаться! Скоро «Ночь музеев»
В этом году в рамках акции «Ночь музеев» 16 мая Мурманский областной художественный музей собирается открыть интерактивную площадку под открытым небом.
Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, участники мероприятия смогут запустить в небо огромные мыльные пузыри, скрутить фигурки из воздушных шаров, порисовать на асфальте и конечно потанцевать всей семьёй.
Программа интерактивной площадки «МАЙ-ПАРК» предусматривает:
16.00-20.00 - «Энергия весны». Диджей-сет от Юлии Клевер (0+);
16.20-16.50 - «Хороводная вечерка». Народные игры, танцы, хороводы. Ведущий. официальный представитель Всероссийского хороводного движения «Хороводы России» Елена Титаренко (6+);
17.00-18.00 - «Каляки-маляки». Конкурс рисунков на асфальте (6+);
17.00-19.40 - «Воздушные скульптуры». Твистинг (6+);
18.00-19.00 - «Город капитошек». Мастерская мыльных пузырей (0+);
19.45-20.00 - танцевальный перформанс воспитанников спортивной школы №14 (преподаватели Вячеслав Бурцев, Дарья Катрушева) (0+);
20.00-20.40 - «ВасяНастя». Выступление музыкальной группы (0+);
20.40-21.20 - «Misery girls», «Армагеддон». Выступление музыкальных групп (0+);
21.20-22.00 - «Роджер». Выступление музыкальной группы. (12+)
Все мероприятия бесплатные.
