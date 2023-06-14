Наём самозанятых — долгоиграющий тренд для России. Кого ищет бизнес и почему

Исследование показало, что больше половины (57%) компаний привлекают к сотрудничеству самозанятых работников (за 3 года рост почти в два раза). Причём больше половины опрошенных компаний (52%) начали такую практику около года назад (наглядно на диаграмме 1).

По данным ФНС в России зарегистрированы около 7 млн самозанятых, к концу 2023 эксперты прогнозируют рост числа данной категории работников до 10 млн. На платформе «YouDo» зарегистрированы уже более 2,3 млн. Служба исследований hh.ru провела опрос работодателей и выяснила, насколько активно бизнес сотрудничает с самозанятыми и какие минусы и плюсы отмечают для себя.

Исследование показало, что больше половины (57%) компаний привлекают к сотрудничеству самозанятых работников (за 3 года рост почти в два раза). Причём больше половины опрошенных компаний (52%) начали такую практику около года назад (наглядно на диаграмме 1).

Самые востребованные самозанятые у бизнеса: дизайнеры (таких привлекают 32% компаний-респондентов), специалисты маркетинга, рекламы и PR (29%), IT (29%), рекрутеры (22%), продавцы и бухгалтеры (по 14%), курьеры, техники, монтажники и инженеры (13%) (наглядно на диаграмме 2).

Опасения работодателей: сложности с документооборотом (35% ответов); налоговые, юридические риски (28%), а также нехватка ресурсов разбираться в теме самозанятости, подготовке документов и поиске сотрудников.

Выгоды для бизнеса от сотрудничества с самозанятыми по мнению работодателей: облегчённый налоговый режим (отметили 60% работодателей), простой документооборот (56%), а также возможность быстрого и легкого наёма сразу нескольких специалистов (42%) (наглядно на диаграмме 3).

Рейтинг вакансий для самозанятых с самыми высокими зарплатами, Россия: