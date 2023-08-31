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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.23 16:30

Наглядный пример трёхлетней реновации: председатель областной Думы Сергей Дубовой ознакомился с ходом благоустройства территории ЗАТО Видяево

В зоне внимания депутата были дворы, дороги, подъезды и многоквартирные дома. В частности, заметно преобразилась улица Заречная. В домах №№1-5 благоустроена и полностью заасфальтирована дворовая территория, расширена проезжая часть, установлены новые бордюры. Идёт установка ограждения по периметру и ремонт входной группы подъезда. Завершено благоустройство парковки по ул. Заречная, 13, установлены бордюры, отсыпано и выровнено основание. В ЗАТО Видяево в этом году проведён ремонт автодороги по ул. Центральной.

За счёт дополнительной субсидии из Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области стало возможным провести ямочный ремонт в четырёх дворах посёлка.

Отдельный повод для гордости – завершение ремонта 100 квартир в рамках программы «Реновация ЗАТО».

— В этой программе Видяево принимает участие с начала её реализации, – отметил Сергей Дубовой. – Всё это время шли работы снаружи – утеплили торцевые стены домов, обновили кровлю, заделали межпанельные швы. В этом году работы проводились внутри зданий, в квартирах для военнослужащих. К концу октября все квартиры будут готовы к заселению. Это наглядный пример трёхлетней реновации! Безусловно, надеемся на продолжение программы в Видяево. И это обсуждалось губернатором области с президентом страны в ходе его недавнего визита в Мурманскую область. Хотелось бы более активного участия в ней других городов и гарнизонов ЗАТО. Необходимо продолжить ремонт жилых домов, квартир, других объектов в закрытых административно-территориальных образованиях. Военнослужащие и их семьи должны жить в тепле, уюте, комфорте.

Уже сегодня жители отмечают, что посёлок стал значительно уютнее. И во многом такой результат – заслуга их активности, а также усилий власти по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального плана «На Севере – жить». В январе 2023 года на портале «Наш Север» проводилось голосование в поддержку инициативных проектов по ремонту подъездов и входных групп МКД в муниципалитетах Мурманской области. Жители ЗАТО приняли активное участие в онлайн голосовании на портале «Наш Север». За проведение ремонта подъездов и входных групп проголосовало 565 видяевцев. Результат – ремонт 16 подъездов в пяти МКД посёлка. По улице Заречной, 27 установлен домофон, отремонтирован подъезд, облагорожены клумбы и ограждения. 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/da6/8vjhucs2l5h6q2x4yom7sjutfs9n3o7q.JPG

 

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