Награда за лучшую асану – в ММТП определились победители очередного этапа конкурса «Мы выбираем здоровье!»

В спортивно-творческом конкурсе «Мы выбираем здоровье!», который проходит в АО «Мурманский морской торговый порт» среди работников и трудовых коллективов, названы победители очередного этапа. Отметим, что сложность конкурса растёт от этапа к этапу. На предпоследнем из них предполагалось выполнение наиболее сложной асаны.

Напомним, понятие пришло к нам из занятий йогой и описывает положение тела, полезное для физического и психологического здоровья. В этом задании равных не было аналитику конкурсных процедур Марине Сусловой. Поощрительный приз получили юные представители семьи инженера лаборатории по охране окружающей среды и химического анализа Олеси Лёвиной.

В творческом конкурсе, который проходил под лозунгом «Закаляйся – будь здоров!» приняли участие девять работ. Победителем в номинации «Фотографии» стала ведущий инженер по охране окружающей среды Ирина Ковалева, «Лучшее видео» сделала семья заведующей сектором информационного и документального обеспечения Инны Смирновой. В номинациях «Стихотворения» и «Рисунок» были отмечены соответственно специалист отдела закупок СМТС Анастасия Сидорова и инженер-конструктор отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального ремонта Оксана Фатыхова. Отмеченные работники предприятия получили из рук исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» Алексея Рыкованова сертификаты в спортивные магазины, а команды, за которые они выступают, - дополнительные баллы в общем зачёте.

«Поздравляю каждого победителя и участника очередного этапа конкурса. Его окончательные итоги мы подведём в конце декабря, но, надеюсь, и после его завершения вы будете активными приверженцами здорового образа жизни!», - сказал Алексей Рыкованов.

Напомним, конкурс «Мы выбираем здоровье!» проводился в АО «ММТП» с 1 марта по 30 ноября 2021 года. Для того, чтобы команда стала победителем, было необходимо следить за своим здоровьем, соблюдать требования охраны труда, посещать профилактические обследования по программам дополнительного медицинского страхования, принимать активное участие в спортивных мероприятиях порта, выполнять задания спортивных и творческих конкурсов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247342%2Fwall-149919532_2308