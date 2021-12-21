Региональный Минздрав опубликовал график работы поликлиник и прививочных пунктов в новогодние каникулыТрадиционная новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!» начнёт работу 25 декабря
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.12.21 14:45

Награда за лучшую асану – в ММТП определились победители очередного этапа конкурса «Мы выбираем здоровье!»

В спортивно-творческом конкурсе «Мы выбираем здоровье!», который проходит в АО «Мурманский морской торговый порт» среди работников и трудовых коллективов, названы победители очередного этапа. Отметим, что сложность конкурса растёт от этапа к этапу. На предпоследнем из них предполагалось выполнение наиболее сложной асаны.

Напомним, понятие пришло к нам из занятий йогой и описывает положение тела, полезное для физического и психологического здоровья. В этом задании равных не было аналитику конкурсных процедур Марине Сусловой. Поощрительный приз получили юные представители семьи инженера лаборатории по охране окружающей среды и химического анализа Олеси Лёвиной.

В творческом конкурсе, который проходил под лозунгом «Закаляйся – будь здоров!» приняли участие девять работ. Победителем в номинации «Фотографии» стала ведущий инженер по охране окружающей среды Ирина Ковалева, «Лучшее видео» сделала семья заведующей сектором информационного и документального обеспечения Инны Смирновой. В номинациях «Стихотворения» и «Рисунок» были отмечены соответственно специалист отдела закупок СМТС Анастасия Сидорова и инженер-конструктор отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального ремонта Оксана Фатыхова. Отмеченные работники предприятия получили из рук исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» Алексея Рыкованова сертификаты в спортивные магазины, а команды, за которые они выступают, - дополнительные баллы в общем зачёте.

«Поздравляю каждого победителя и участника очередного этапа конкурса. Его окончательные итоги мы подведём в конце декабря, но, надеюсь, и после его завершения вы будете активными приверженцами здорового образа жизни!», - сказал Алексей Рыкованов.

Напомним, конкурс «Мы выбираем здоровье!» проводился в АО «ММТП» с 1 марта по 30 ноября 2021 года. Для того, чтобы команда стала победителем, было необходимо следить за своим здоровьем, соблюдать требования охраны труда, посещать профилактические обследования по программам дополнительного медицинского страхования, принимать активное участие в спортивных мероприятиях порта, выполнять задания спортивных и творческих конкурсов.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247342%2Fwall-149919532_2308

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Почти 1 млн вакансий за год, «удалёнка» бьёт рекорды, зарплаты более 300 тысяч рублей, самозанятые как новая нефть – рынок труда 2021 года по версии hh.ru СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.12.21 19:56
Здравствуйте, уважаемый Д. О. Вернер! В упомянутом Вами общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) нет такого понятия и определения "специалист
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Д.О. Вернер
20.12.21 13:47
Уважаемая Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"! А "специалист экстра-класса в области педагогики" - это по ОКПДТР ОК 016-94 как значится?
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:46
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане и гости города-героя! Снова с Вами Юлия Бурак (девичья фамилия Смирнова), заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Мурманский морской торговый порт: новые достижения». Документальный фильм (6+)16:30«Еда. Правильное питание». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В ноябре в Мурманской области замедлился рост цен на отдельные продукты и стройматериалы-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 47 копеек, евро теряет почти 30 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Госжилинспекцию региона преобразуют в министерство-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощён доступ социально ориентированных НКО к субсидиям из областного бюджета
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика