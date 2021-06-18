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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.21 12:00

Наградили волонтёров Мурманска

Сегодня в областном центре наградили волонтёров, которые помогали на всех этапах подготовки и проведения онлайн-голосования. В мероприятии приняли участие глава муниципального образования город Мурманск.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая проходило всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства. Мероприятие проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители Мурманска выбирали места для установки спортивных и детских площадок. Уже в 2022 году современные игровые зоны появятся по пяти адресам, которые набрали наибольшее количество голосов.

Представители волонтёрского движения помогли и помогают вовлекать мурманчан в очень важный процесс – обсуждение облика родного города. – Только при наличии обратной связи власть будет понимать, в каком направлении стоит развивать муниципалитет.

В работе мурманского муниципального волонтёрского штаба приняли участие 85 добровольцев, которые на протяжении месяца отработали 208 смен по 4 часа на шести уникальных волонтерских пунктах, организованных на территории города. Всего в голосовании приняли участие почти 17 тысяч жителей города Мурманска.

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павел
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