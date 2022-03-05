Награды будущим победителям Праздника Севера представили на пресс-конференции

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в ходе пресс-конференции организаторы Полярной Олимпиады поделились подробностями готовящихся мероприятий с журналистами региона и показали кубки и медали для призёров Праздника Севера учащихся.

«В рамках 87-го Праздника Севера будут проведены соревнования по 11 видам спорта, и по 13 видам – в рамках Праздника Севера учащихся. Всего будет вручено 600 комплектов медалей», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Для проведения церемонии открытия Полярной Олимпиады был выбран Центральный стадион профсоюзов в Мурманске, как исторически значимая для праздника локация. С 1984 года Праздник Севера перенял у Олимпийских игр традицию зажжения олимпийского огня, зажигаемого с тех пор именно на Центральном стадионе столицы Кольского Заполярья. Церемония состоится в субботу, 5 марта, в 19.00. Вход осуществляется с 18.00.

«Мы уделяем большое внимание безопасности и организовываем пропускную систему за час до начала мероприятия. Перед стартом церемонии будет демонстрироваться видеоролик, рассказывающий по десятилетиям историю Праздника Севера», – отметила Светлана Наумова.

Подготовка к соревнованиям идёт ежедневно в штатном режиме, невзирая на все сюрпризы северной погоды. В одном из самых важных событий Праздника Севера, мурманском лыжном марафоне, планируется участие порядка 2000 человек практически со всей России. Специальными гостями станут олимпийские чемпионы Алексей Петухов и Александр Панжинский.

Впервые в этом году прямую трансляцию с трассы можно будет посмотреть как на большом экране Долины Уюта, так и онлайн.

Предшествовать лыжному марафону будет яркое мероприятие «Марш малышей» – 200-метровый забег дошкольников, очень любимый многими северянами.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в рамках основных соревнований в Долине Уюта можно будет увидеть оленей, покататься на собачьей упряжке и поучаствовать в национальных видах спорта, таких как саамский футбол, метание аркана и многих других.

Подробная информация о мероприятиях размещается в инстаграм-аккаунте Праздника Севера и в специальном разделе на сайте регионального Минспорта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247914%2Fwall-149919532_2394