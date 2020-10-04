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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.20 16:45

Награды, цветы и поздравления по случаю профессиональных праздников принимали в администрации работники сферы образования флотской столицы

Забота о детях, обучение их наукам и жизненным ценностям, помощь в становлении их как личностей - всё это заслуга многочисленных работников образования. 3 октября они получили благодарность за свой неимоверно сложный, но такой важный труд. После поздравлений в виде праздничного онлайн-концерта, приятным дополнением стало получение заслуженных наград от главы муниципалитета Владимира Евменькова.

Мини мероприятие с соблюдением необходимых требований состоялось в администрации.

Виновникам торжества вручили 33 благодарности главы ЗАТО, семь Почётных грамот, семь Благодарственных писем, одну Почётную грамоту Министерства образования Мурманской области и пять Почётных грамот Министерства просвещения РФ. За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования в этот день нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения РФ» была награждена начальник Управления образования администрации ЗАТО Североморск Юлия Гладских. В своем выступлении она отметила, что эта награда — заслуга всего коллектива.

 

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