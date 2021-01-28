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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.21 14:30

Награды фестиваля профессий «Билет в будущее» нацпроекта «Образование» получат 45 школьников из Мурманской области

В Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота 29 января состоится вручение наград участникам фестиваля профессий «Билет в будущее».

Напомним, фестиваль проходил с 23 октября по 23 ноября в рамках VII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020. Участники прошли практику по четырем выбранным компетенциям как в очном, так и в онлайн-формате. Под руководством опытных наставников они выполняли задачи, с которыми сталкиваются настоящие специалисты в реальной жизни. Всего на платформе было доступно более 150 различных компетенций.

Проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее» входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» и реализуется по всей России с 2018 года. Участие в проекте дает ученикам уникальную возможность точно определиться с выбором профессии, исходя из личных качеств и навыков.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по результатам 2020 года на интернет-платформе фестиваля зарегистрировано около тысячи школьников из Мурманска. 78 ребят уже попробовали свои силы в выбранной профессии. Всего по Мурманской области зарегистрировано свыше полутора тысяч школьников.

Регистрация на платформе и прохождение тестов для участников и их родителей продолжаются. В 2021 году участие в проекте будет продолжено.

 

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