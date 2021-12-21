Награды губернатора - в Мурманской области молодые учёные, студенты, талантливые ребята получают поддержку

Премии «Олимп» в 100 тысяч рублей и именные стипендии губернатора в 37 тысяч рублей были вручены в рамках итогового мероприятия 2021 года для молодёжи Мурманской области. Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на праздник в мурманский Ледовый дворец спорта съехались делегации со всего Кольского Заполярья – школьники и студенты, заслужившие награды за успехи в различных видах деятельности: учёбе, спорте, творчестве, научной, общественной и военно-патриотической работе.

Торжество открылось видеовступлением, музыкальным номером и перекличкой муниципалитетов, чьи делегаты находились в зале. Затем слово было предоставлено губернатору Мурманской области.

«Для меня и моих коллег большая честь в этом зале видеть лучших ребят со всей области. Знаете, постоянно идут споры: «Вот мы были такими, а молодёжь другая…». Я вам скажу – вы самые лучшие! Сила Севера – в людях. Я желаю вам никогда ничего не бояться, никогда не сдаваться, всегда биться за то, во что вы верите. Потому что вы – наше будущее и наше настоящее, мы уважаем вас, рассчитываем на вас и на вас надеемся», - сказал Андрей Чибис, обращаясь к лидерам молодёжи Мурмана.

Глава региона вручил шестерым юношам и девушкам высшую молодёжную награду по итогам года – дипломы премии «Олимп».

Лауреатами «Олимпа»-2021 стали: учащийся североморской школы №1 Никита Поплевин и студент филиала МАГУ в Кировске Сергей Полетаев – за успехи в учебной и научной деятельности; воспитанница мурманской детской школы искусств №4 Ульяна Коляда – за успехи в области искусств; студент Северного колледжа физической культуры и спорта кандалакшанин Вячеслав Кудрявцев – за успехи в спортивной деятельности; ковдорчанка Мария Данилкина – за активное участие в общественно полезной деятельности; и ещё один житель Ковдора – Савелий Синицын – за активное участие в военно-патриотической деятельности.

Наставники лауреатов получили Благодарственные письма губернатора.

«Вами гордятся родители, вами гордимся мы. Я желаю вам здоровья, успехов, оставаться лидерами, вести за собой и преумножать силу духа, которой всегда славились жители Севера. Желаю вам в наступающем году не менее ошеломительных успехов. У вас точно всё получится!» - напутствовал победителей Андрей Чибис.

Помимо этого, ребята, добившиеся выдающихся достижений в различных сферах деятельности, получили 116 именных стипендий в размере 37 тыс. рублей. А ещё одна стипендия была присуждена двум лауреатам – воспитанники Мурманской ДЮСШ №14 по танцевальному спорту Владимир Караваев и Каролина-Виктория Иванова как представители парного вида спорта разделили премию между собой.

Стипендии в номинациях «За успехи в учебной и научной деятельности» и «За активное участие в общественно полезной деятельности» призёрам вручил заместитель губернатора Юрий Фомин.

«Важно, что в Мурманской области молодые учёные, студенты, талантливые ребята получают поддержку. Губернаторские стипендии – это отличная возможность поощрить талант и трудолюбие. Я уверен, что это целеустремленные и уже состоявшиеся исследователи, которые действительно сумели превратить талант в успех», - отметил вице-губернатор.

Стипендиатов в номинациях «За успехи в области искусств» и «За успехи в спортивной деятельности» приветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Приятно поздравить с достойной наградой всех лауреатов именных стипендий губернатора Мурманской области, – отметила, обращаясь к участникам церемонии, вице-губернатор. – Вы – гордость нашего края, ваши успехи – это награда для ваших родителей, наставников и близких людей. Искусство и спорт – это те направления, успех в которых обеспечен лишь тем, кто долго и усердно трудится. Спорт – это всегда соревнования, а творчество — основа художественного самовыражения в любой его форме. Хочется еще раз отметить, что в Мурманской области очень талантливая и сильная молодежь, и мы, безусловно, продолжим поддерживать наших ребят, создавать условия для их самовыражения и развития!».

Награды в номинации «За активное участие в военно-патриотической деятельности» вручил вице-губернатор Владимир Евменьков.

«У нас есть чем гордиться, у нас славная история, у нас перед глазами стоят трудовые и боевые подвиги наших предков. Огромное вам спасибо за то, что вы эту память подхватили сейчас и передаёте по цепочке поколений в будущее. Уверен, что с такими ребятами, как вы, мы нашу историческую память навсегда сохраним», - подчеркнул заместитель губернатора.

Праздник продолжился выступлениями и награждением финалистов фестиваля молодежного творчества «Арктика талантов».

Ярким завершением торжества и подарком его участникам стал концерт популярного исполнителя Niletto, сообщает региональное Министерство информационной политики.