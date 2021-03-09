Награды Президента РФ получат три представителя Роспотребнадзора по Мурманской области

Орден Пирогова «За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции» получат главный государственный санитарный врач региона Лена Лукичева, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Мурманской области Марина Ермакова, начальник территориального отдела в городах Апатиты, Кировск и Ковдорском районе Сергей Тареев. Соответствующий указ подписан Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я считаю, что эти награды заслужены. Наша область столкнулась с этой заразой в числе первых. Ну, а самое главное, что нам пришлось всем вместе фактически проводить специальную операцию при распространении коронавируса на крупнейшей стройплощадке. Совместные чёткие слаженные действия сотрудников Роспотребнадзора, наших медработников и оперативного штаба позволили эту задачу решить. По итогам этой работы готовились инструкции для наших коллег как действовать при распространении инфекции при таком скоплении людей на ограниченной территории», – отметил Андрей Чибис и поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за эффективную работу, сообщает региональное Министерство информационной политики.