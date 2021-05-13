Награды тем, кто выбрал здоровье

В АО «Мурманский морской торговый порт» в рамках конкурса трудовых коллективов «Мы выбираем здоровье!», посвященного здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, подведены промежуточные итоги.

Так, в конкурсе отжиманий победителями стали старший юрисконсульт Ирина Иванова и докер-механизатор укрупненной комплексной бригады № 13 Алексей Иванов. В творческом фотоконкурсе «Мой спортивный выходной» лучшим назван главный энергетик производственного комплекса энергоснабжения Александр Николаев. А в номинации «Приз зрительских симпатий» по результатам голосования в группе Спортивного комитета АО «ММТП» «ВКонтакте» победителем признан старший диспетчер грузового района № 2 Владимир Щербаков. Отмеченные работники предприятия получили сертификаты в спортивные магазины, а команды, за которые они выступают, - дополнительные баллы в общем зачете. Награды победителям вручил генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

«Поддержка спорта и физической культуры – это один из приоритетов социальной политики нашего предприятия. Именно поэтому был организован конкурс «Мы выбираем здоровье!». Важно, что и эта, и другие подобные инициативы находят отклик в коллективе. Поздравляю победителей этапа и желаю всем успехов и в конкурсе, и в занятиях спортом и физической культурой», - сказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Напомним, конкурс «Мы выбираем здоровье!» проводится в АО «ММТП» с 1 марта по 31 июля 2021 года. Для того, чтобы команда стала победителем, необходимо следить за своим здоровьем, соблюдать требования охраны труда, посещать профилактические обследования по программам дополнительного медицинского страхования, принимать активное участие в спортивных мероприятиях порта, выполнять задания спортивных и творческих конкурсов, которые будут организованы в группе спортивного комитета в социальной сети «ВКонтакте»; выкладывать на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публикации на темы спорта и здорового образа жизни с хэштегом #ММТП_Мы выбираем здоровье.

Если в команде есть работники, увлекающиеся спортом, здоровым образом жизни и являющиеся примером для окружающих, можно предложить публикацию о нем в цикле статей «Менеджеры здоровья» на внутреннем портале и в группе спортивного комитета в социальной сети «Вконтакте». Помимо лучших команд, дополнительно будут выбраны лучшие «Менеджеры здоровья» и самый активный блогер. Награждение победителей состоится в рамках праздновании дня рождения Мурманского морского торгового порта.