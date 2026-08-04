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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.26 08:45

Награждена Татьяна Ишкараева: подведены итоги Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России»

В конкурсе приняли участие более 300 мастеров из 32 регионов Российской Федерации. Экспертная комиссия, состоящая из высококвалифицированных специалистов в области декоративно-прикладного искусства и культурологии, оценивала индивидуальные и коллективные работы, выполненные в различных техниках лоскутного шитья за последние три года.

Городами проведения XV Всероссийского фестиваля-конкурса «Лоскутная мозаика России» в 2026 году стали Тверь и Москва. Основные мероприятия и открытие прошли в Твери, а выставка лучших работ открылась в Москве.

Центральное место в программе заняла выставка-конкурс «Искусство современного шитья».

В конкурсе приняли участие более 300 мастеров из 32 регионов Российской Федерации.

Экспертная комиссия, состоящая из высококвалифицированных специалистов в области декоративно-прикладного искусства и культурологии, оценивала индивидуальные и коллективные работы, выполненные в различных техниках лоскутного шитья за последние три года.

Мурманскую область представили коллективы и мастера лоскутного шитья – победители регионального этапа конкурса «Лоскутная мозаика Заполярья».

Поощрительным дипломом выставки-конкурса «Искусство современного шитья» награждена Татьяна Михайловна Ишкараева, мастер художественных ремёсел Мурманской области, руководитель народного самодеятельного коллектива клуба лоскутного шитья «Татьянин день» (г. Мурманск»).

 

 

Фото (Татьяна Михайловна Ишкараева, Авторский проект «Чудесная пора». 2024 г. Хлопок, ручное окрашивание ткани, создание авторской ткани с использованием водорастворимой плёнки, машинное исполнение): https://vk.ru/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276821%2Fwall-11742142_28238

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