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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.24 17:30

Награждены победители и призёры регионального конкурса детского рисунка по охране труда

В Мурманске на сцене областного театра кукол состоялось награждение победителей и призёров XI регионального конкурса детского рисунка по охране труда. Организатором конкурса выступает Министерство труда и социального развития Мурманской области. В числе спонсоров – «Кольская ГМК», «Олкон», «Апатит», «Ковдорский ГОК», Мурманский морской торговый порт, «Техноавиа» Мурманск.

В этом году в адрес министерства направлено рекордное количество работ – 874 рисунка, а география конкурса охватила всю Мурманскую область.

Конкурс проходил в трёх номинациях по трём возрастным группам, а его участниками стали юные северяне от 7 до 15 лет.

Профессиональное жюри определило по одному победителю и двум призёрам в каждой номинации.

«В этом году мы получили почти 900 рисунков, а за 11 лет проведения конкурса в адрес нашего министерства было направлено около 5 тысяч работ. Это говорит прежде всего о том, что конкурс действительно популярен и не теряет актуальности. Особенно это важно в Год семьи, ведь родители, братья, сестры, бабушки и дедушки помогают, вдохновляют и поддерживают наших юных художников. Безусловно, о безопасности труда важно знать, поэтому очень здорово, что ребята, их родители и педагоги уделяют внимание такому «взрослому» вопросу», — отметил в приветственном слове министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Победителями в номинации «Безопасный труд глазами детей» стали Анна Федорова (9 лет), Полина Крячко (11 лет) и Милена Самойлова (14 лет). В номинации «Мои правила безопасности» первые места у Полины Фомичевой (8 лет), Марии Партас (12 лет) и Динары Клепиковой (15 лет). В номинации «Охрана труда в знаках и символах» победили работы Даниила Храмова (8 лет), Филиппа Маринина (10 лет) и Антонины Некрыловой (15 лет). Также некоторые рисунки были выделены спонсорами отдельно, а их авторов поощрили в дополнительных номинациях.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, победители и призёры были награждены дипломами и ценными подарками от спонсоров. В этом году юные художники получили в качестве призов наборы для творчества, художественный инвентарь и даже сертификаты от популярных маркетплейсов, чтобы ребята сами могли выбрать подарок на свой вкус.

После торжественной части участников регионального конкурса ждал ещё один подарок – спектакль «Чудо в перьях» от команды Мурманского областного театра кукол.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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