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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.25 19:30

Награждены победители и призёры регионального конкурса детского рисунка по охране труда

На сцене Мурманского областного театра кукол состоялась церемония награждения победителей и призёров XII регионального конкурса детского рисунка по охране труда. Конкурс организован Министерством труда и социального развития Мурманской области.

В этом году в адрес министерства направили более 750 рисунков со всего региона. Спонсорами выступили: АО «Олкон», АО «Ковдорский ГОК», АО «Кольская ГМК», АО «Апатит», ООО «Техноавиа-Мурманск».

Состязание проходило в трёх номинациях по трём возрастным группам, а его участниками стали юные жители Мурманской области в возрасте от 7 до 15 лет.

Конкурсная комиссия определила одного победителя и двух призёров в каждой номинации.

«Каждая работа, представленная на конкурсе, была уникальна и наполнена теплом, которое участники вложили в свои творения. Мы почувствовали, что многие работы создавались совместно с семьями, и это особенно ценно. Главная цель конкурса — привлечь внимание к проблемам охраны труда — была достигнута. Сегодня мы объявляем победителей, но мы знаем, что победили все участники, ведь каждый из них внёс свой вклад в это дело, — отметил заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Игорь Викторович Шипилов», — отметил в приветственном слове заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Игорь Шипилов.

Победителями в номинации «Безопасный труд глазами детей» стали Фёдор Полуянов (9 лет), Хоанг Виктория (12 лет) и Маммаева Дарья (13 лет).

В номинации «Мои правила безопасности» первые места у Елизаветы Филипповой (8 лет), Алины Степук (10 лет) и Эллы Кузьминой (15 лет).

В номинации «Охрана труда в знаках и символах» победили работы Вакариной Ульяны (8 лет), Каролины Верига (12 лет) и Полины Ситековой (13 лет).

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, спонсоры поощрили некоторых детей в дополнительных номинациях. Победители и призёры были награждены дипломами и ценными подарками от спонсоров. Церемония завершилась еще одним подарком для всех её участников – спектаклем «Олень с золотыми рогами» от Мурманского областного театра кукол.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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