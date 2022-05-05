Награждены победители регионального конкурса детского рисунка по охране труда

4 мая в Мурманском областном театре кукол наградили победителей и призёров регионального конкурса детского рисунка по охране труда, организованного Министерством труда и социального развития региона.

К участию в конкурсе принимались рисунки детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, выполненные на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполненные в любой технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши и др.).

Победителями в номинации «Безопасный труд глазами детей» стали Деркачева Лада (7 лет) и Буров Егор (11 лет). В номинации «Шаг в будущее» первые места у Касьянова Тимофея (9 лет) и Стрельниковой Полины (11 лет). В номинации «Охрана труда в знаках и символах» победили рисунки Шутого Владимира (8 лет) и Артиевой Ульяны (15 лет). Кроме того, спонсоры поощрили работы в дополнительных номинациях.

Победители и призёры получили дипломы и ценные призы от спонсоров, по окончании церемонии награждения актеры театра кукол подарили всем зрителям спектакль «Умка», сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/