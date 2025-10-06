Нахимовцы посетили новейший патрульный корабль ледового класса Северного флота «Иван Папанин»

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища в городе Мурманске посетили новейший патрульный корабль ледового класса Северного флота «Иван Папанин». Североморцы провели для ребят экскурсию по кораблю.

Знакомство с патрульным кораблём началось с приветственного слова его командира – капитана 2 ранга Кирилла Ткаченко, который отметил важность живого интереса нахимовцев к службе военных моряков и значимость подобных мероприятий для патриотического воспитания молодого поколения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, нахимовцам показали системы управления кораблём, вооружение, внутренние помещения и жилищно-бытовые условия.

Ребятам также рассказали об истории первой в мире научно-исследовательской станции в Арктике «Северный полюс – 1», возглавляемой Иваном Дмитриевичем Папаниным.

На верхней палубе корабля ребятам показали катера, названные в честь участников первой арктической экспедиции Евгения Федорова, Петра Ширшова и Эрнста Кренкеля, а также патрульный катер, названный в честь Героя России капитана Павла Семенко, участника специальной военной операции.

В завершении экскурсии ребятам было организовано чаепитие со сладостями.

Фото: https://mil.ru/news/046df6f3-b966-43d8-a127-81a76d0d48ef