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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.25 16:00

Наиболее часто нарушения, связанные с нецелевым использованием земель, выявлялись на территориях городов Мурманск, Кировск, Кандалакша и Оленегорск

В Мурманской области за первое полугодие 2025 года государственные земельные инспекторы провели более одной тысячи контрольных мероприятий. В рамках оценки соблюдения требований земельного законодательства специалистами Управления Росреестра по Мурманской области за I полугодие 2025 года проведено 1061 контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с землепользователями.

В общей сложности обследовано более 30 тысяч гектар. На территории площадью более 4-х тысяч гектар были выявлены признаки нарушения земельного законодательства, в том числе использование земельных участков не по целевому назначению.

Земельные инспекторы Управления Росреестра по Мурманской области постоянно проводят мероприятия, обеспечивающие соблюдение земельного законодательства и наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости актуальными данными.

«В работе земельного инспектора приоритет имеют профилактические мероприятия, - рассказывает начальник отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра Татьяна Швейцер. - Если по результатам проведенных мероприятий выявлены признаки нарушений, землепользователю объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. На сегодняшний день объявлено уже более 200 предостережений».

Наиболее часто нарушения, связанные с нецелевым использованием земель, выявлялись на территориях городов Мурманск, Кировск, Кандалакша и Оленегорск.

«Наши инспекторы проводят индивидуальную работу с каждым землепользователем, поясняя им, какие меры можно предпринять для недопущения нарушений, – отмечает руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко. - Если же ситуация не исправляется, применяются более серьезные меры, включая внеплановые проверки и административные санкции. Поэтому призываем землепользователей ответственно относиться к использованию земельных участков, соблюдать границы земельных участков и использовать их в соответствии с установленным целевым назначением».

Росреестр напоминает, что каждый землепользователь может проверить правильность использования участка с помощью сервиса «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) в подразделе «Деятельность» - «Государственный земельный надзор».

Проконсультироваться по вопросам земельного контроля северяне могут по телефону Управления Росреестра по Мурманской области (8152) 56-70-01.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

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