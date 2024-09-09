Наиболее часто обращения мурманчан связаны с вопросами благоустройства придомовых территорий

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина еженедельно проходят встречи с жителями округов областного центра. Наиболее часто обращения северян связаны с вопросами благоустройства придомовых территорий.

Во встрече в Росляково возле дома №8/1 по улице Приморская с жителями пообщались глава Ленинского округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева. Северяне обратились с просьбами обустроить пешеходные тротуары вдоль дома, отремонтировать лестницу и установить дополнительное освещение дороги у дома №5а.

Ранее на встречах жители поднимали вопросы, связанные с благоустройством придомовой территории. Жительница дома №2 по улице Подстаницкого попросила поставить ограждения палисадников. Также была озвучена просьба установить скамейку возле подъезда дома №26/2 по улице Аскольдовцев. Все обращения выполнены.

Заместитель начальника управления Октябрьского округа Виктор Соколов и координатор проекта «Инициативы двора» Максим Кукушкин встретились с жителями дома №11 по улице Шмидта. Мурманчане обратились с просьбой благоустроить детскую площадку и установить перила на лестнице.

Жители дома №47 по улице Шабалина задали вопросы заместителю главы Первомайского округа Евгению Филиппову и координатору проекта «Инициативы двора» Алене Веко. Люди предложили установить детскую площадку, скамейки и урны на пешеходной дорожке вдоль школы.

После предыдущих встреч с жителями Первомайского округа были отработаны следующие обращения граждан: демонтирована неиспользуемая стойка для выбивания ковров возле дома №15 по улице Капитана Копытова, проведена подсыпка дороги асфальтовой крошкой на территории дома №8 по улице Ломоносова, выровнена парковка у дома №66 по проспекту Кольскому, проведён покос травы возле дома №16 по улице Капитана Копытова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28434&page=1