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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.20 14:00

Наиболее эффективно сочетать труд и личную жизнь удается юристам, бухгалтерам и экономистам

Юристы, бухгалтеры и экономисты чаще всего говорят, что сумели достичь work-life balance. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, удаётся ли россиянам соблюдать баланс между работой и личной жизнью. В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

48% работающих россиян утверждают, что сумели достичь баланса между работой и личной жизнью. 38% больше внимания уделяют труду и карьере и лишь 3% практически полностью сосредоточены на личной жизни.

Эффективно сочетать рабочие обязанности и личную жизнь лучше всего удается в молодости: 58% среди опрошенных до 24 лет и лишь 45% среди респондентов старше 45 лет. Респонденты, состоящие в браке, считают, что достигли work-life balance чаще холостых и незамужних: 51 и 38% соответственно.

Чем выше уровень дохода, тем чаще россияне утверждают, что их приоритеты направлены в сторону работы и карьеры: 32% среди граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей и 43% среди тех, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц.

За 6 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, россияне стали чуть реже говорить о балансе работы и личной жизни (52% в 2014 году и 48% сегодня).

Среди представителей популярных профессиональных групп наиболее эффективно сочетать труд и личную жизнь удается юристам (58%), бухгалтерам (54%) и экономистам (53%).

А вот у пиарщиков и логистов (по 45%), а также врачей (46%) больше ресурсов отнимает работа. Однако чаще всего о том, что их приоритеты сосредоточены на работе, говорили программисты и руководители (по 49%).

 

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