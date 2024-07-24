Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению россиян, следует ждать от друзей и коллег

На помощь своего окружения в трудоустройстве чаще рассчитывает молодёжь. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

37% россиян считают, что реальную помощь в трудоустройстве им могут оказать друзья и знакомые. 26% полагаются на коллег. По 13% — на родителей и однокурсников. Каждый десятый считает возможным содействие руководства. Ещё 10% — разнообразных родственников (исключая родителей), 7% — одноклассников. 43% опрошенных предпочитают рассчитывать только на свои силы.

Молодёжь до 24 лет склонна прибегать к помощи практически любых представителей своего окружения чаще тех, кто старше. И это правильная стратегия.

Время проведения опроса: 1—18 июля 2024 года.