Наиболее высоки шансы потерять работу из-за внедрения технологий ИИ у офисных служащих и специалистов высшей квалификации
Наиболее высоки шансы потерять работу из-за внедрения технологий ИИ у офисных служащих и специалистов высшей квалификации

К такому заключению можно прийти на основании исследования экспертов Высшей школы экономики. Внедрение ИИ способно трансформировать в экономике РФ треть рабочих мест, что позволяет отнести страну к группе государств с умеренным потенциальным воздействием этой технологии на рынок труда.

Такой вывод содержит работа замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова «Риски внедрения ИИ для занятости в России».

Как пишет «Коммерсант», высокий риск вытеснения ИИ существует для 70% занятых в финансах, для 50% - в ИКТ и для 25% - в сфере профессиональной и научной деятельности. Наиболее надёжно «застрахованы» как от высокого, так и от значимого риска сельское хозяйство, строительство, образование и здравоохранение.

В общей сложности риски, связанные с внедрением ИИ, несущественны почти для двух третей наёмных работников, занятых в российской экономике. Доля рабочих мест, которым могла бы угрожать полная автоматизация, составляет менее 1%. Наибольшие риски развитие ИИ несёт для профессий с высоким удельным весом когнитивных задач, наименьшие - для «работающих руками».

Эксперты отмечают необходимость учитывать не только абстрактный потенциал внедрения ИИ, но и реальные планы компаний по его использованию. Директор Центра «Цифровая школа государственного управления» Президентской академии Феликс Гадзаов отмечает, что в условиях замедления экономики в 2026 году и высокой ключевой ставки бизнес отдаёт приоритет проектам с измеримым эффектом, который быстро отражается на финансовых результатах. «Компании в целом сохраняют готовность инвестировать во внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы, однако ожидать массового взрывного роста в России не приходится», - считает эксперт. Кроме того, по его словам, есть ограничения и со стороны инфраструктуры, «в частности, объём ввода серверных стоек сократился с более чем 14 тысяч в 2024 году до 5 тысяч в 2025-м, а срок окупаемости центров обработки данных увеличился до 10–12 лет».

