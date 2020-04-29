Наибольшая доля всей дебиторской задолженности за ЖКУ приходится на граждан

Дебиторская задолженность потребителей перед организациями* за оказанные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на конец 2019 года составила 30,5 миллиарда рублей и увеличилась за год на 12 процентов, в том числе безнадёжная (более трёх лет) – 3,2 миллиарда рублей (почти 10,5 процента).

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, среди потребителей ЖКУ наибольшая доля всей дебиторской задолженности приходилась на граждан – около 47 процентов (или 14,4 миллиарда рублей), в том числе 15 процентов – это долги перед исполнителями коммунальных услуг (управляющими организациями, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников жилья) и 32 процента – долги граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

По видам коммунальных услуг основной объём приходится на задолженность перед организациями, оказывающими услуги тепло- и электроснабжения, – 26,9 миллиарда рублей или 90 процентов, из них 73 процента приходилось за теплоснабжение и 17 процентов – за электроснабжение.

* - органами местного самоуправления, управляющими организациями, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников жилья, региональными операторами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, а также ресурсоснабжающими организациями, региональными операторами по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.