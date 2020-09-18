Наибольшая сумма просроченной задолженности по заработной плате отмечена в организациях, расположенных в ЗАТО Александровск, Ковдорском и Терском районах

Как сообщает Мурманскстат, по сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 сентября текущего года суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 33,2 млн рублей и по сравнению с уровнем на 1 августа 2020 года уменьшилась на 20,1 млн рублей (на 37,6%) за счёт исключения из перечня респондентов ООО «Арктика».

Вся задолженность образовалась по причине отсутствия собственных средств хозяйствующих субъектов.

Наибольшая сумма отмечена в организациях, расположенных в ЗАТО Александровск, Ковдорском и Терском районах. Из семи организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности, пять находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 99,0% всей задолженности по заработной плате (на 1 августа 2020 года – 99,3%).

Численность работников, перед которыми имелась задолженность, составила 809 человек, в том числе в организациях по добыче полезных ископаемых – 591 человек, в строительстве – 134, обрабатывающих производствах – 34, на транспорте – 13 человек. В среднем одному работнику организаций, имевших просроченную задолженность, не выплачено 41089 рублей зарплаты.