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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.23 17:30

Наибольшее число сигналов по некачественной уборке снега зафиксировано в Мурманске, Кировске и ЗАТО Александровск

За минувшую неделю Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1187 сообщений, оставленных гражданами в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 752. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

ЦУР продолжает активно вести мониторинг проблем уборки снега в регионе. Согласно данным системы «Инцидент менеджмент» и портала «Наш Север», за период с 14 января общее число сигналов по уборке снега составило 523. Более половины из них касались плохой уборки во дворах.

Наибольшее число сигналов по данной проблеме зафиксировано в Мурманске, Кировске и ЗАТО Александровск.

«Вопрос организации работы подрядчиков и подведов по уборке снега должен быть у всех муниципалитетов на чётком контроле. К тому же, практически всем мы купили новую снегоуборочную технику. Прошу, исходя из прогноза погоды, вести эту работу, а также не забывать про вывоз мусора», — отметил губернатор Андрей Чибис.

В блоке «ЖКХ» отмечается рост числа сигналов о наледи на крыше. С 14 января в регионе зафиксировано 26 сообщений по данной тематике.

Также зафиксирована жалоба от жителя Апатитов на многолетние потопы в его квартире. Причина — текущая кровля. Со слов обратившегося, многочисленные жалобы в управляющую кампанию не принесли никакого результата.

«По этому вопросу прошу оперативно подключиться Госжилстройнадзор. Нужно, чтобы проблема жителя была решена», — сказал Андрей Чибис.

В блоке «Дороги» северяне сообщали о необходимости расчистке транспортных магистралей области от снега.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, уточняющие вопросы по единому пособию северяне задавали в блоке «Социальное обслуживание и защита».

Вопросы в блоке «Здравоохранение» касались организации медицинского обслуживания в отдельных ЛПУ и возможности попасть к тем или иным специалистам.

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