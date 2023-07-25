Наибольшее количество сообщений в блоке «Здравоохранение» ЦУР касается трудностей записи к врачам.

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1110 обращений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 764. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

В блоке «Благоустройство» большинство сообщений касалось вопросов благоустройства, уборки общественных территорий и состояния дворовых территорий.

«Из сообщений с длительным решением отмечу обращение жительницы Ковдора от 17 июля, которая пожаловалась на заросли борщевика в районе дома №15 по улице Коновалова. Местная администрация пообещала решить проблему только к 28 июля», — отметил Дмитрий Каменский.

13 июля житель Колы сообщил, что после ремонта на улице Красноармейская, 7 остался строительный мусор. По информации подрядной организации, мусор и бетонные плиты вывезут только к 10 августа.

В блоке «ЖКХ» больше всего сообщений касалось вопросов, связанных с отключением горячей воды.

Наибольшее количество сообщений в блоке «Здравоохранение» касалось записи к врачам.

В блоке «Дороги» в летний период остаётся высоким количество сообщений, связанных с текущим ремонтом дорог. За истекший период их поступило 140.

Из точечных сигналов с длительным сроком решения выделяется сигнал жительницы Никеля, которая 19 июня сообщила об опасной ситуации на дороге в районе дома №25 по улице Мира. Провалившийся асфальт оградили металлической конструкцией, которая периодически падает. Администрация Печенгского округа пообещала ликвидировать яму к концу июня, потом сроки сдвинулись на 27 июля.

Особенный негатив относительно дорог зафиксирован в ЗАТО город Североморск. Местные жители сообщают, что рабочие нанесли дорожную разметку на старые ямы. Также большое количество сообщений поступает на ямы во дворах ЗАТО.

«Большинство новых вопросов в соцсетях возникает из-за отписок со стороны органов власти, а проблемы граждан не решаются. Прошу начать в автоматическом режиме привлекать к дисциплинарной ответственности таких чиновников», — заключил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru