Наибольшее количество заявок на Арктический гектар поступило на участки в Мурманской области

Порядка четырёх тысяч заявок подано на получение гектара на территории Арктической зоны РФ (АЗРФ) с начала реализации программы. 500 участков уже предоставлены в пользование, сообщила в среду пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока м Арктики (КРДВ).

Наибольшее количество заявок поступило на участки в Мурманской области (2 123), Архангельской области (758) и Ямало-Ненецком автономном округе (529).

По словам гендиректора КРДВ Игоря Носова, жители АЗРФ подтвердили интерес к приоритетному праву на гектар, они берут участки, чтобы улучшить жилищные условия или заниматься предпринимательством.

Гектары в Арктике в приоритетном порядке предоставляются местным жителям. С 1 февраля 2022 года они станут доступны всем гражданам России, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Суммарно для выбора граждан доступно около 1,1 млн га в Арктике, добавили в КРДВ.