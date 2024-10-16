Наибольшие показатели погрузки удобрений достигнуты в Пермском крае, Мурманской и Новгородской областях

По оперативным данным РЖД, экспортные перевозки удобрений по сети ОАО «Российские железные дороги» в направлении портов Северо-Запада в январе‒сентябре 2024 года составили 19 млн тонн (+25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), портов Юга — 3 млн тонн (+8,3%), портов Дальнего Востока — 112,9 тысячи тонн (рост в 1,8 раза).

Как сообщает t.me/telerzd, всего за девять месяцев текущего года на сети железных дорог погружено 50,3 млн тонн удобрений (+6,8%), в том числе на экспорт отправлено 25,9 млн тонн удобрений (+16,6%).

Наибольшие показатели погрузки достигнуты в Пермском крае (13,6 млн тонн, +25,2%), Мурманской (11,2 млн тонн, +5,2%) и Новгородской (4 млн тонн, +11,2%) областях.