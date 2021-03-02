«Наиважнейшая задача – защита наших граждан» - Андрей Чибис провёл заседание АТК

Сегодня в правительстве Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса состоялось заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В нём приняли участие члены АТК, руководители исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, ведомств и организаций области.

«Выражаю благодарность нашим правоохранительным органам и специальным службам за их чёткую и эффективную работу. Она позволяет поддерживать в Мурманской области стабильную обстановку в сфере противодействия терроризму. Важно, что в регионе проходят регулярные и внезапные проверки, в том числе и тех объектов, которые требуют повышенного внимания и антитеррористической защищённости, – отметил Андрей Чибис. – С учётом того, что мы являемся приграничным регионом, наша задача – внимательно относиться к защите северян, а также надлежащим образом выполнять все те решения, которые мы принимаем в рамках плана по противодействию терроризму».

В рамках заседания присутствующие обсудили актуальные вопросы исполнения на территории Мурманской области мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы. Также были представлены доклады об организации и состоянии работы в сфере профилактики терроризма органов местного самоуправления.

Оперативная и общественно-политическая обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Мурманской области признана стабильной и контролируемой правоохранительными органами и спецслужбами, сообщает региональное Министерство информационной политики.