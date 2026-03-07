Накануне 8 Марта в детских садах Мончегорска царит праздничная атмосфера

Накануне главного весеннего дня - 8 Марта во всех дошкольных учреждениях Мончегорска проходят праздничные утренники. Воспитанники устраивают концерты для своих родных, показывая таланты, проявляя артистизм и креативность.

Дети читают стихи, поют песни, танцуют и поздравляют своих мам и бабушек с наступающим праздником.

Как пишет администрация города Мончегорска, дорогие мамы, бабушки пусть этот весенний праздник подарит вам столько же радости и светлых мгновений, сколько доставили ваши малыши своим выступлением. Пусть ваше сердце наполняется теплом и любовью каждую минуту вашей жизни. Ведь именно вы дарите миру самое прекрасное чувство — материнскую заботу и поддержку.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/538772/#&gid=1&pid=8