Накануне 8 Марта заместитель губернатора Владимир Евменьков провёл встречу с членами семей бойцов СВО

В рамках мероприятий, посвящённых Международному женскому дню, заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков по поручению главы региона Андрея Чибиса провёл встречу с членами семей участников специальной военной операции. Мероприятие состоялось в Мурманском филиале госфонда «Защитники Отечества».

«Поздравляю вас и всех, кто ждёт своих бойцов, с праздником. Желаю тепла, уюта, счастья, и, конечно же, скорейшей Победы и возвращения наших защитников домой живыми и здоровыми», – открывая встречу, сказал Владимир Евменьков.

Он подчеркнул, что забота о тех, кто дома ждёт бойцов, как и о самих ребятах – приоритетная задача правительства Мурманской области, которая находится на постоянном контроле губернатора Андрея Чибиса.

«Региональное правительство находится в постоянном взаимодействии с муниципальными представителями, но важно и личное общение с близкими бойцов, чтобы понять, что волнует, что беспокоит жён и матерей участников спецоперации, чем правительство может помочь. Нам это важно понимать, чтобы учитывать в работе, в том числе, принимая или трансформируя новые меры социальной поддержки», – сказал Владимир Евменьков.

Так, после таких встреч, которые ранее были проведены в Печенге и ЗАТО Александровск, для детей из семей участников специальной военной операции в регионе были установлены новые меры социальной поддержки. Например, студентам колледжей и высших учебных заведений, расположенных на территории региона, но за пределами территорий постоянного их проживания, ежемесячно выплачивается 2 тысячи рублей на оплату проезда к месту проживания и обратно, а дети мобилизованных и участников СВО получили преимущественное право на получение путёвки в лагеря дневного пребывания, в загородные оздоровительные лагеря.

Владимир Евменьков также отметил, что с ноября 2022 в регионе работает Центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО. С момента открытия центра кураторы успешно решили уже более 17 тысяч поступивших вопросов. Помощь оказывается адресно по всем поступающим темам – от бытовых до юридических.

В мае 2023 года по Указу Президента России Владимира Путина в Мурманской области был открыт филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

«Наша задача помогать как бойцам, которые принимают участие в специальной военной операции, так и их семьям – жёнам, родителям, детям. Мы работаем во всех направлениях – будь то оформление документов или проведение досугового мероприятия для детей. Например, недавно организовали для детей иппотерапию в конюшне «Загородный парк» Североморска. Я, как мама участника СВО, понимаю, как такая помощь и поддержка важны», – рассказала социальный координатор филиала госфонда «Защитники Отечества» из Североморска, мама участника СВО Наталья Яковлева.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, за 9 месяцев работы филиала госфонда «Защитники Отчества» социальные координаторы провели порядка 300 культурно-массовых, спортивных и патриотических мероприятий.

Встреча прошла в формате дружеского общения. Все участницы смогли задать волнующие их вопросы, – они взяты на контроль.

Фото (Сергей ЕЩЕНКО, «Мурманский вестник»: https://gov-murman.ru