Накануне Дня металлурга Андрей Чибис посетил промплощадку Кольской горно-металлургической компании в Мончегорске

В преддверии Дня металлурга губернатор Андрей Чибис побывал на промышленной площадке Кольской горно-металлургической компании в Мончегорске. В рамках рабочей поездки состоялось совещание Андрея Чибиса с генеральным директором Кольской горно-металлургической компании Евгением Борзенко и руководством организации. Присутствующие обсудили вопрос строительства нового медного производства на территории города Мончегорска.

«На инвестиционном комитете компании уже принято окончательное решение о реализации проекта по строительству нового современного металлургического завода по производству катодной меди. Его рабочее название - «Большая медь». Напомню, в марте–апреле текущего года мы остановили свое устаревшее медное производство, – подчеркнул Евгений Борзенко. – Объём принятых инвестиций только на это подразделение составляет более 106 млрд рублей».

Генеральный директор Кольской ГМК также добавил, что сотрудничество с Мурманской областью дает предприятию большие возможности и перспективы для дальнейшего развития. В том числе такие решения были приняты благодаря благоприятному инвестиционному климату в регионе.

«Этот проект мы действительно обсуждали не один месяц, все детально прорабатывая с Евгением Викторовичем, с его командой и головной компанией. И тот набор преференций, который дает новое законодательство, льготы правительства Мурманской области, а также поддержка со стороны энергетиков по стоимости электрической энергии для этого проекта позволили это решение принять. Благодарен Евгению Викторовичу лично, компании Норникель, потому что это был очень непростой процесс. Новое производство - это ещё и обновление города, и приток сюда новых людей. Также мы затронули тему подготовки кадров для этого производства - они будут готовиться на базе наших университетов», – прокомментировал решение компании Андрей Чибис.

Помимо этого, глава региона поздравил коллектив предприятия с предстоящим праздником и вручил награды отличившимся работникам.

«Дорогие друзья, уважаемые работники отрасли, наши ветераны, от всей души поздравляю с этим важнейшим для Мурманской области праздником – Днем металлурга! Металлургия – это отрасль, которая в 20 веке внесла стремительные кардинальные перемены не только в экономику полуострова, но и в его географию. Началось все с того, что в 1935 году у подножия Хибин появился комбинат «Североникель» и рабочий поселок Мончегорск, который сегодня стал очень уютным городом, – отметил Андрей Чибис. – Горняки и металлурги, в тесной связке работая друг с другом, всегда обеспечивали страну и обогащенной рудой, и готовым металлом, внося важнейшую составляющую в развитие экономики. Сегодня наша промышленность активно развивается, становится современнее и экологичнее. Спасибо большое за ваш самоотверженный труд!»

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, звания «Почётный металлург» удостоен главный инженер Цеха электролиза никеля Кольской ГМК Константин Смирнов, «Почётный горняк» – слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования рудника «Северный» Радик Олисаев и электрогазосварщик рудника Сергей Коньков. Благодарности губернатора Мурманской области получили начальник участка контрольно-аналитического центра Кольской ГМК Ассоль Пронина, аппаратчик-гидрометаллург Вячеслав Ершов и плавильщик Игорь Королев.