Накануне Дня морской авиации лётчики Северного флота провели учебные полёты

Лётный состав корабельных истребительных авиаполков Северного флота отработал учебные полёты на палубных истребителях Су-33, МиГ-29КУБ, Су-25УТГ.

В обучении молодых лётчиков приняли участие опытные инструкторы, в том числе командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко и командиры авиаполков.

В ходе полётов молодые лётчики совершенствовали навыки пилотажа и ведения воздушного боя в небе над Арктикой.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты были проведены в сложных метеорологических условиях по облачности. Взлёты и посадки пилоты выполняли на полосу аэродрома Североморск-1.