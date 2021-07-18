Мурманская область. Арктика (16+)18.07.21 10:00
Накануне Дня морской авиации лётчики Северного флота провели учебные полёты
Лётный состав корабельных истребительных авиаполков Северного флота отработал учебные полёты на палубных истребителях Су-33, МиГ-29КУБ, Су-25УТГ.
В обучении молодых лётчиков приняли участие опытные инструкторы, в том числе командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко и командиры авиаполков.
В ходе полётов молодые лётчики совершенствовали навыки пилотажа и ведения воздушного боя в небе над Арктикой.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты были проведены в сложных метеорологических условиях по облачности. Взлёты и посадки пилоты выполняли на полосу аэродрома Североморск-1.
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