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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.22 15:00

Накануне Дня Победы судебные приставы привели в порядок могилу воинов-зенитчиков

В преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне судебные приставы Мурманской области привели в порядок братскую могилу воинов-зенитчиков 487-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.

Судебные приставы Мурманской области 12 лет шефствуют над обелиском, установленным в память о героических защитниках Родины. На обелиске, установлена металлическая табличка с фамилиями захороненных советских артиллеристов со словами: «Верные воинской присяге героически погибли в бою с фашистскими захватчиками 23 августа 1942 года».

Фамилии увековеченных воинов 487-го отдельного артиллерийского зенитного дивизиона: Балакин Евгений Александрович, лейтенант, 1922 г.р., Байков Александр Иванович, красноармеец, 1912 г.р., Бахтин Константин Николаевич, красноармеец, 1912 г.р., Веденин Алексей Яковлевич, младший сержант, 1917 г.р., Ильичев Александр Павлович, красноармеец, 1911 г.р., Макаров Николай Иванович, красноармеец, 1911 г.р., Соколов Иван Андреевич, сержант, 1910 г.р.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, отдавая дань уважения героизму солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, собравшиеся у братской могилы почтили их память минутой молчания и возложили венки и цветы.

День Победы объединяет все поколения граждан нашей страны. Мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов, которые ценой собственной жизни завоевали свободу и независимость будущих поколений. Никто не забыт - ничто не забыто! Вечная слава героям, отстоявшим мир и победившим фашизм на земле!

Комментарии

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
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катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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