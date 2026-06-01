В Международный день защиты детей губернатор Андрей Чибис объявил о старте благотворительной акции «Коробка храбрости»Пришло время роботов: в Германии робот помогает покупателям искать товары в магазинах, а в Великобритании робот способен укладывать кирпичи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.06.26 11:00

Накануне Дня Северного флота Елена Дягилева посетила новый плавательный бассейн «Североморец», открытый прошлым летом

В рамках региональной недели представитель Мурманской области в Совете Федерации Елена Дягилева в конце прошлой недели посетила объекты сферы культуры и спорта в Кольском округе, Мурманске и ЗАТО город Североморск.

Первой точкой стала открытая в 1964 году Кольская районная детская школа искусств, где занимается более 400 детей из Колы и семи поселений округа.

«Из стен учреждения выпустилось уже более двух тысяч воспитанников, многие выбрали профессиональную карьеру в сфере искусства. Такие площадки дают возможность реализовать творческий потенциал подрастающего поколения и формируют у него верные ориентиры», – подчеркнула парламентарий.

В ходе визита Елена Дягилева осмотрела помещения, обновлённые в рамках национального проекта «Культура» и народной региональной стратегии «На Севере – жить!». За счёт средств федерального, областного и местного бюджетов здесь проведён капитальный ремонт, приобретены музыкальные инструменты и оборудование. Инвестиции свыше 34 млн рублей позволили создать комфортную базу для обучения изобразительному искусству, хоровому пению и игре на музыкальных инструментах.

С главой Кольского округа Александром Лихолатом сенатор обсудила развитие культурной среды муниципалитета и планы по дальнейшему развитию инфраструктуры дополнительного образования и организации досуга для северян всех возрастов.

Программу региональной недели продолжил осмотр первого в регионе фиджитал-центра. Объект в Долине Уюта, по словам сенатора, является важным шагом для вовлечения в занятия физической культурой подрастающего поколения, для которых виртуальное пространство является привычной средой. В новом пространстве директор областного Центра спортивной подготовки Александр Зубко продемонстрировал возможности объекта, в том числе по проведению соревнования в двух форматах – цифровом и физическом. Здесь оборудованы площадки для классического и киберспорта: мини-футбола, стритбола, воркаута, зоны виртуальной реальности, игровых консолей, игровых компьютеров. Создание фиджитал-центра велось по плану «На Севере – жить!» и федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Накануне Дня Северного флота Елена Дягилева посетила новый плавательный бассейн «Североморец», открытый прошлым летом в Североморске. Первую тренировку здесь провёл заслуженный мастер спорта России, чемпион мира на короткой воде Павел Самусенко.

«1 июня флотская столица и вся Мурманская область отмечают День образования Северной военной флотилии. С момента принятия решения о базировании флотилии в Кольском Заполярье история региона и Северного флота неразрывна. Как неразрывны военная подготовка и занятия физической культурой. Одна из важнейших инициатив, реализуемых под руководством губернатора Андрея Чибиса, – программа реновации ЗАТО – позволяет существенно повысить доступность и комфорт спортивных объектов», – отметила сенатор.

Бассейн «Североморец» включает две чаши для взрослых и детей, многофункциональный спортивный зал, блок медицинских помещений и кафетерий. В комплексе созданы комфортные и безопасные условия для людей с ограничениями по здоровью. По данным администрации, в бассейне уже занимаются более 500 детей.

С главой ЗАТО Североморск Владимиром Евменьковым сенатор обсудила и другие приоритетные объекты: спортивный комплекс в структуре Центрального спортивного клуба Армии, где завершены ремонтные работы; стадион филиала ЦСКА, модернизация которого также идёт в рамках реновации ЗАТО. Кроме того, Елена Дягилева ознакомилась с ходом ремонтных работ, проводимых на ледовой арене Детскоюношеской спортивной школы. Сейчас здесь проводится монтаж полотен будущей крыши. На объекте уже установлены металлоконструкции, усилены фундаменты каркаса, сделана дренажная система для отвода грунтовых вод и проложена сеть канализации. В планах – открыть сезон уже в комфортном, модернизированном пространстве.

«Наша общая задача, которую правительство региона и муниципалитет решают совместно с Министерством обороны Российской Федерации, – создать для военнослужащих и членов их семей всех возрастов современные, безопасные и доступные площадки для тренировок. Спикер палаты регионов Валентина Матвиенко неоднократно подчёркивала: спорт должен быть доступен всем детям, независимо от уровня дохода семьи. В случае Североморска мы видим реальное достижение этой цели, причём в отношении всех возрастов», – отметила Елена Дягилева.

Сенатор подчеркнула высокое внимание, уделяемое развитию спортивной инфраструктуры на всей территории Мурманской области, что подтверждает число жителей, выбирающих спорт и здоровый образ жизни. По итогам прошлого года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, превысила 62% при плановом показателе в 57,5%. Регион входит в число лидеров по стране.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568641/#&gid=1&pid=13

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудовая деятельность подростков регулируется законодательством
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Россия. Связь времен». Познавательная программа (16+)15:30«Без срока давности. Да судимы будете!». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Впервые за 5 лет изменилась картина переходной кампании: вместо оттока клиентов НПФ в Соцфонд наметился обратный тренд-PRO Валюту (16+)Доллар укрепляется к евро и иене-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота отчитались о завершении отопительного периода 2025-2026 годов-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июне
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять