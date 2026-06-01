Накануне Дня Северного флота Елена Дягилева посетила новый плавательный бассейн «Североморец», открытый прошлым летом

В рамках региональной недели представитель Мурманской области в Совете Федерации Елена Дягилева в конце прошлой недели посетила объекты сферы культуры и спорта в Кольском округе, Мурманске и ЗАТО город Североморск.

Первой точкой стала открытая в 1964 году Кольская районная детская школа искусств, где занимается более 400 детей из Колы и семи поселений округа.

«Из стен учреждения выпустилось уже более двух тысяч воспитанников, многие выбрали профессиональную карьеру в сфере искусства. Такие площадки дают возможность реализовать творческий потенциал подрастающего поколения и формируют у него верные ориентиры», – подчеркнула парламентарий.

В ходе визита Елена Дягилева осмотрела помещения, обновлённые в рамках национального проекта «Культура» и народной региональной стратегии «На Севере – жить!». За счёт средств федерального, областного и местного бюджетов здесь проведён капитальный ремонт, приобретены музыкальные инструменты и оборудование. Инвестиции свыше 34 млн рублей позволили создать комфортную базу для обучения изобразительному искусству, хоровому пению и игре на музыкальных инструментах.

С главой Кольского округа Александром Лихолатом сенатор обсудила развитие культурной среды муниципалитета и планы по дальнейшему развитию инфраструктуры дополнительного образования и организации досуга для северян всех возрастов.

Программу региональной недели продолжил осмотр первого в регионе фиджитал-центра. Объект в Долине Уюта, по словам сенатора, является важным шагом для вовлечения в занятия физической культурой подрастающего поколения, для которых виртуальное пространство является привычной средой. В новом пространстве директор областного Центра спортивной подготовки Александр Зубко продемонстрировал возможности объекта, в том числе по проведению соревнования в двух форматах – цифровом и физическом. Здесь оборудованы площадки для классического и киберспорта: мини-футбола, стритбола, воркаута, зоны виртуальной реальности, игровых консолей, игровых компьютеров. Создание фиджитал-центра велось по плану «На Севере – жить!» и федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Накануне Дня Северного флота Елена Дягилева посетила новый плавательный бассейн «Североморец», открытый прошлым летом в Североморске. Первую тренировку здесь провёл заслуженный мастер спорта России, чемпион мира на короткой воде Павел Самусенко.

«1 июня флотская столица и вся Мурманская область отмечают День образования Северной военной флотилии. С момента принятия решения о базировании флотилии в Кольском Заполярье история региона и Северного флота неразрывна. Как неразрывны военная подготовка и занятия физической культурой. Одна из важнейших инициатив, реализуемых под руководством губернатора Андрея Чибиса, – программа реновации ЗАТО – позволяет существенно повысить доступность и комфорт спортивных объектов», – отметила сенатор.

Бассейн «Североморец» включает две чаши для взрослых и детей, многофункциональный спортивный зал, блок медицинских помещений и кафетерий. В комплексе созданы комфортные и безопасные условия для людей с ограничениями по здоровью. По данным администрации, в бассейне уже занимаются более 500 детей.

С главой ЗАТО Североморск Владимиром Евменьковым сенатор обсудила и другие приоритетные объекты: спортивный комплекс в структуре Центрального спортивного клуба Армии, где завершены ремонтные работы; стадион филиала ЦСКА, модернизация которого также идёт в рамках реновации ЗАТО. Кроме того, Елена Дягилева ознакомилась с ходом ремонтных работ, проводимых на ледовой арене Детскоюношеской спортивной школы. Сейчас здесь проводится монтаж полотен будущей крыши. На объекте уже установлены металлоконструкции, усилены фундаменты каркаса, сделана дренажная система для отвода грунтовых вод и проложена сеть канализации. В планах – открыть сезон уже в комфортном, модернизированном пространстве.

«Наша общая задача, которую правительство региона и муниципалитет решают совместно с Министерством обороны Российской Федерации, – создать для военнослужащих и членов их семей всех возрастов современные, безопасные и доступные площадки для тренировок. Спикер палаты регионов Валентина Матвиенко неоднократно подчёркивала: спорт должен быть доступен всем детям, независимо от уровня дохода семьи. В случае Североморска мы видим реальное достижение этой цели, причём в отношении всех возрастов», – отметила Елена Дягилева.

Сенатор подчеркнула высокое внимание, уделяемое развитию спортивной инфраструктуры на всей территории Мурманской области, что подтверждает число жителей, выбирающих спорт и здоровый образ жизни. По итогам прошлого года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, превысила 62% при плановом показателе в 57,5%. Регион входит в число лидеров по стране.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568641/#&gid=1&pid=13