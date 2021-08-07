Накануне Дня строителя Оксана Демченко вручила награды отличившимся работникам отрасли

В преддверии Дня строителя первый заместитель губернатора региона Оксана Демченко поздравила работников строительной отрасли с профессиональным праздником и вручила отличившимся строителям федеральные и региональные награды.

«Вы – одни из главных участников реализации ключевых проектов для региона и его жителей. Это национальные проекты, наш стратегический план «На Севере – жить!», государственные и муниципальные программы. В области идет мощное промышленное строительство, одним из приоритетных проектов для правительства Мурманской области является развитие жилищного строительства: и индустриального, и индивидуального. Можно уверенно сказать, что будущее развитие региона без мощного и современного строительного комплекса невозможно, и поэтому нашей главной целью является сделать его таким», – отметила вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации удостоены четыре работника строительной отрасли региона – начальник Управления капитального строительства Мурманской области Ирина Вабищевич, заместитель директора «Компании Кола-Гранит» Михаил Ейбог, директор муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» Андрей Орлов и первый заместитель начальника Управления государственной экспертизы Мурманской области Ольга Рубцова.

Ведущему инженеру строительного контроля Управления капитального строительства Мурманской области Андрею Лаукгалису вручена Благодарность губернатора Мурманской области, а HR-координатору проекта Арктик СПГ-2 Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Велесстрой» Яне Водолазовой – Благодарственное письмо.