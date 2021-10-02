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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.21 17:30

Накануне Дня учителя Андрей Чибис поздравил с днём рождения заслуженного педагога России Екатерину Кузнецову

Сегодня губернатор Андрей Чибис поздравил отличника народного просвещения и заслуженного учителя Российской Федерации Екатерину Кузнецову с днём рождения, который она отмечает в преддверии профессионального праздника. Также глава региона вручил педагогу благодарственное письмо.

«Поздравляю Вас с днём рождения и, конечно, с наступающим Днём учителя. Знаю, что сейчас Вы уже на заслуженном отдыхе, но тем не менее продолжаете приходить в школу и делиться опытом с коллегами. Спасибо Вам за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы образования Мурманской области», – отметил Андрей Чибис.

Екатерина Кузнецова до января 2020 года работала учителем русского языка и литературы Мурмашинской средней школы №1, является почётным жителем посёлка. В работе педагог уделяла особое внимание лингвистическому и литературному краеведению: знакомила учащихся с историей Кольского полуострова, творчеством поэтов и писателей Мурманской области, особенностями развития языка. Также она была организатором районного конкурса чтецов «Герасимовские чтения», посвящённого поэту-земляку Петру Герасимову.

Как отмечают коллеги Екатерины Кузнецовой, её выпускники всегда показывали высокие результаты на государственной итоговой аттестации, являлись активными участниками исследовательских и творческих конкурсов, посвящённых изучению родного края, становились победителями и призёрами. Кроме того, её ученики занимали высокие места на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время Екатерина Кузнецова является руководителем районного методического объединения и членом учебно-методического объединения учителей русского языка и литературы общеобразовательных организаций Мурманской области при региональном Институте развития образования.

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