Накануне Нового года мурманские медики получили государственные и региональные награды

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам года вручил государственные и областные награды заполярным врачам.

«Ситуация, в которой мы, вся страна, весь мир живём уже десять месяцев, ещё раз показала наглядно, что есть такое клятва Гиппократа. Для меня самое важное впечатление – с какой болью вы, люди в белых халатах, боретесь за жизнь пациентов. Речь идёт не только о тех, кто работает с ковидом, а обо всех. И судя по тому, что я слышу от людей, складывается совсем другое отношение к вашей работе. Хочу пожелать вам настоящего здоровья – физического и психологического, потому что выносить те нагрузки, что вы выносите, конечно, очень тяжело. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон!», – сказал глава области, обращаясь к медикам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Благодарности Президента РФ удостоены врачи областной детской больницы Элана Агаева, Екатерина Булдакова, Татьяна Гудовская, Елена Стрелкова и Галина Чуракова, врачи областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Алексей Васильев, Ксения Лишко, Владимир Стрелков и Сергей Чуксеев, руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Мурманской области Ольга Фаткуллина.

Звание «Почётный работник здравоохранения Мурманской области» присвоено двум специалистам областной клинической больницы – кардиологу Ольге Власовой и анестезиологу-реаниматологу центра медицины катастроф Елене Ройчиковой.

Врач-онколог областной детской больницы Иванна Доронина получила из рук губернатора Почётную грамоту Мурманской области.