«Накануне Рождества»: волшебство украинских колядок и обрядовых песен от хора «Джерела»

Приближается самое волшебное время года, и ДК имени С.М. Кирова приглашает всех желающих 11 января в 15.00 на концерт «Накануне Рождества», чтобы вместе окунуться в атмосферу праздника.

Как сообщает vk.com/odkkirova, во время концерта хор «Джерела» исполнит песни и мелодии, которые на протяжении веков сопровождают украинцев в эти волшебные дни.

В программе вечера – настоящая сокровищница рождественских колядок. От задорных и звонких до трогательных и умиротворяющих – вы услышите многообразие мелодий, которые пробуждают дух праздника и объединяют поколения.

Хор «Джерела» также представит вашему вниманию старинные обрядовые песни, которые хранят в себе мудрость предков, их верования и обычаи. Каждая песня – это не просто мелодия, а настоящая маленькая история, рассказанная языком музыки. (0+)

