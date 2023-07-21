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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.23 11:00

«Накопились большие проблемы, которые, безусловно, требуют нашего особого внимания», - Владимир Путин в Мурманске на совещании по реновации ЗАТО

В рамках визита в Мурманскую область Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа по реновации ЗАТО в Мурманской области действует с 2019 года, её инициатором стал губернатор Андрей Чибис.

«За прошедшие 4 года мы концентрировали финансовые возможности национальных проектов и отдельных решений правительства России в соответствии с Вашим поручением по реновации ЗАТО, а также с учетом регионального плана «На Севере – жить» на развитии этих населённых пунктов. И вложили, с учётом расходов 2023 года, почти 14 млрд рублей, треть из которых – средства федерального бюджета. Благодаря этому построены первая за 30 лет школа в Североморске, 6 детских садов, 8 амбулаторий и ФАПов. Также отремонтировано 529 квартир, 199 домов и дворы 445 домов, построено и реконструировано 10 спортивных объектов и 6 объектов культуры, благоустроено 26 общественных пространств, установлено 39 современных детских и спортивных комплексов, отремонтировано 105 километров дорог, капитально отремонтирована школа в Заозерске и завершается ремонт ещё 3 школ в Североморске, снесено 25 пустующих объектов», – доложил президенту губернатор Андрей Чибис.

Глава государства отметил, что Арктическая зона имеет стратегическое значение для страны – это и вопросы оборонного характера, и ресурсная база. Накопившиеся за долгие годы проблемы требуют особого внимания.

«Темпы работы в части социального развития явно недостаточно. Она должна быть более масштабной и, конечно, системной. Понятно, что бюджетные возможности регионов ограничены, более того, задача развития ряда населённых пунктов напрямую связана с вопросами и национальной безопасности, имеют большое общегосударственное значение, поэтому здесь большая ответственность лежит на федеральном центре», – сказал президент Владимир Путин.

Глава региона Андрей Чибис отметил, что развитие населённых пунктов, где проживают военные и члены их семей, – важнейший приоритет работы команды правительства Мурманской области. В этом году благодаря поддержке заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, были получены дополнительные средства в рамках единой арктической субсидии и началось строительство важных для семей военнослужащих объектов: школы в Печенге, крытого бассейна в Североморске, Дома культуры в Алакуртти. Также в 2023 году установлено 20 современных спортивных и игровых комплексов в военных гарнизонах.

Губернатор отметил, что для активного развития ЗАТО и военных гарнизонов требуется принятие системного решения о комплексном развитии жилья и инфраструктуры. На эти цели, по словам Андрея Чибиса, требуется порядка 283,5 млрд рублей.

«Нужно завершить согласование плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической, социальной инфраструктуры этих ЗАТО, а также населённых пунктов Арктической зоны в целом – это уже пошире, – где дислоцированы наши воинские формирования. Добавлю, что финансирование мероприятий этого плана должно осуществляться из разных источников, и это нужно согласовать. И, как я уже сказал, сделать всё это нужно до 1 сентября», – сказал глава государства.

План мероприятий в том числе будет касаться модернизации первичного звена здравоохранения, ремонта школ, обновления системы ЖКХ, строительства жилья и благоустройства территорий.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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