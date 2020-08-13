Налегаем на картофель, яблоки и репчатый лук – они подешевели

В магазинах Мурманской области с 4 по 10 августа текущего года зафиксировано снижение цен на картофель (на 7,5%), яблоки (на 6,9), репчатый лук (на 5,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время возросли цены на морковь (на 3,8%), свежую белокочанную капусту (на 3,3), подсолнечное масло (на 1,1), сахар, байховый чёрный чай (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.