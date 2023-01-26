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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.23 10:15

Налетай! В магазинах региона подешевели чёрный байховый чай, яблоки и картофель

В магазинах Мурманской области с 17 по 23 января текущего года наибольшее снижение цен отмечено на чёрный байховый чай (на 2,3%), яблоки (на 2,1), картофель (на 1,7), пищевую поваренную соль, шлифованный рис (на 1,4), охлаждённые и мороженые куры, сахарный песок (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время возросли цены на морковь (на 4,1%), свежую белокочанную капусту (на 1,4), куриные яйца (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию в РФ на неделе с 17 по 23 января выросли в среднем на 3%, как и в предыдущий отчётный период (с 10 по 16 января), в тройке лидеров по росту цены — огурцы, репчатый лук и морковь.

Больше всего, на 6,32%, подорожали огурцы, немного отстали репчатый лук и морковь — цена на них за отчётную неделю выросла на 5,34% и на 3,08%. С начала года цена на свежие огурцы в среднем по стране выросла на 26,65%, а лук и морковь стали дороже на 16,95% и на 13,8%.

Помидоры за отчётную неделю стали стоить в среднем больше на 2,79%, свекла — на 2,01%, а капуста и картофель стали дороже на 1,92% и на 1,67%. С начала года цены на помидоры и свеклу выросли на 20,52% и на 9,91%, на капусту и картофель — на 6,03% и на 4,74%. Яблоки и бананы подорожали за неделю на 0,65% и на 1,61%, с начала года — на 3,97% и на 3,07%.

Мясо кур за отчётный период подешевело на 0,33% и на 0,2% — с начала года по 23 января, свинина — подорожала на 0,07% и на 0,1% соответственно. В свою очередь, цены на куриные яйца, сахарный песок и подсолнечное масло с 17 по 23 января снизились на 0,24%, 0,48% и на 0,09%, а с начала года по 23 января эти продукты подешевели на 0,22%, на 1,23% и на 0,44% соответственно.

Гречка за отчётную неделю стала дешевле на 1%, с начала года — на 3,38%, рис — на 0,11% и на 1,02%, цена на пшено снизилась на 0,41% за неделю и на 1,12% с начала года. Чёрный хлеб с 17 по 23 января подешевел на 0,13%, белый — подорожал на 0,01% (минус 0,12% и плюс 0,17% с начала года), вермишель подорожала на 0,02% за неделю и подешевела на 0,35% с начала года.

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