«Наливайки» бывают разные

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил региональной власти и муниципалитетам вдумчиво подходить к реализации закона о «наливайках».

С 1 октября текущего года вступил в силу закон Мурманской области о запрете розничной продажи алкогольных напитков в многоквартирных домах. В течение месяца с применением административного понуждения уже закрыто 9 торговых объектов, в отношении 12 проводятся профилактические и административные мероприятия.

Вместе с тем практическое применение закона о «наливайках» сталкивается с рядом трудностей. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области доложил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.

По словам вице-губернатора, инструменты воздействия на хозяев распивочных в жилых домах ограничены установленным Правительством Российской Федерации на 2020 год запретом каких-либо внеплановых контрольных мероприятий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Тем временем многие предприниматели пытаются спешно переоборудовать алкоточки, чтобы привести их хотя бы в минимальное соответствие с правилами.

С другой стороны, новые правила могут негативно отразиться на деятельности магазинов шаговой доступности, особенно в небольших населённых пунктах. В пример Дмитрий Филиппов привёл Оленегорск и посёлок Высокий. В малых поселениях, тем более в гарнизонах соблюсти правила, касающиеся площади помещения, расположения и отдельного входа, для магазинов зачастую невозможно.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил профильным ведомствам совместно с муниципалитетами детально рассмотреть каждый такой случай.

«Если мы понимаем, что здесь предприниматели не наливают по рюмке, а это нормальный, добросовестный магазин шаговой доступности, там вместе с муниципалитетами ищите решение, как сделать так, чтобы эта точка продолжала работать. Если мы понимаем, что это ухищрения и попытки сделать это точкой общественного питания и так далее, тогда все инструменты для прекращения такого «бизнеса» есть. Прошу в течение двух месяцев с этой ситуацией максимально корректно разобраться», – подчеркнул глава региона.

Для справки:

Закон Мурманской области от 30 июля 2020 года (№ 2520-01-ЗМО) устанавливает запрет продажи алкогольных напитков в предприятиях общественного питания с залом обслуживания посетителей менее 30, 40 или 50 квадратных метров в зависимости от численности населения, проживающего в населенном пункте (менее 10 000, менее 20 000 и более 20 000 человек соответственно).