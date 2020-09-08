Налог на проценты по вкладам придётся заплатить

Вопросы по исчислению и уплате НДФЛ в связи с принятием ряда федеральных законов разъясняет заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Владислав Волков.

Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода. Исключение – проценты по вкладам, выплаченные в валюте РФ, ставка по которым в течение всего периода не превышает 1% годовых, и по счетам эскроу. Освобождения от налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков не предусмотрено.

Например, доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 год составил 86800 рублей (1 млн 400 тысяч руб. × 6,2%). Необлагаемый процентный доход — 45 тысяч рублей (1 млн руб. × 4,5%). Предположим, что на 1 января 2021 года ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне. Тогда НДФЛ к уплате с суммы процентов составит 5434 руб. – это (86800 – 45000) × 13%. Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным — для этого примера 45000 руб.

Не позднее 1 февраля года, следующего за отчётным налоговым периодом, банки будут представлять в территориальные органы ФНС России по месту своего нахождения информацию для расчета НДФЛ. На основании этих сведений будет формироваться сводное налоговое уведомление для уплаты налога вместе с имущественными налогами. То есть декларирование такого дохода не требуется.

Таким образом, НДФЛ с процентов по вкладам и остаткам на счетах в банках РФ за налоговый период 2021 года фактически необходимо будет уплатить не позднее 1 декабря 2022 года на основании сводного налогового уведомления, присланного в 2022 году (ст. 214.2, п. 6 ст. 228 НК РФ).

«Налоговая политика и практика», № 9/2020.