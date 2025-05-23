Налог на профессиональное безделье: за — только 17%, против — 63% россиян

Лишь каждый шестой россиянин поддерживает идею введения налога для неработающих россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил ввести фиксированную сумму НДФЛ и взносов в ОМС для неработающих обеспеченных граждан — рантье, детей богатых родителей и домохозяек. По его мнению, эти группы пользуются социальными благами, не участвуя в их финансировании.

Идею поддерживают лишь 17% россиян. Против — 63%: «С каких средств неработающий ребёнок и домохозяйка будут платить налоги? С денег отца/мужа? А разве его доходы уже не обложены налогами?!»

Причём среди молодежи до 35 лет противников инициативы больше, чем среди тех, кто старше (67%). Каждый пятый затруднился с оценкой инициативы.

Особенно много споров вызвало попадание в список «профессиональных бездельников» домохозяек: «Они и так работают бесплатно, пытаясь развивать институт семьи в России»; «Многодетным мамам и дома хватает работы».

Время проведения опроса: 15 — 20 мая 2025 года.